Суд зобов’язав адміністрацію Трампа оплатити рахунки іноземних підрядників USAID

Федеральний суддя зобов'язав адміністрацію Трампа виконати тимчасову заборону на призупинення фінансування іноземної допомоги і дав Державному департаменту час до вечора середи, щоб оплатити всі рахунки за роботи, виконані до 13 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBS News.

Окружний суддя США Амір Алі задовольнив клопотання про примусове виконання тимчасової постанови від 13 лютого.

Вона зобов'язала Державний департамент та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) відновити фінансування іноземної допомоги за контрактами, поки триває судовий розгляд справи, порушеної групою підприємств, некомерційних організацій та організацій, які працюють за кошти іноземної допомоги.

Підрядники стверджували, що вони були позбавлені фінансування або були змушені припинити свою роботу через виконавчі дії Трампа і подальшу директиву державного секретаря Марко Рубіо, яка заморозила іноземну допомогу для розвитку на 90 днів.

Згідно з рішенням Алі, Державний департамент та USAID повинні сплатити всі рахунки та запити на фінансування, виставлені до 13 лютого, до опівночі середи.

На екстреному слуханні у вівторок юрист Міністерства юстиції не зміг надати конкретної інформації про те, які кроки вживає адміністрація Трампа для відновлення фінансування програм іноземної допомоги.

Адвокат неприбуткових організацій та бізнесу заявив, що від USAID не було "жодних вказівок" щодо розморожування коштів іноземної допомоги. Він додав, що уряд все одно має здійснити належні платежі, навіть за контрактами, які були скасовані або призупинені за останні кілька днів.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Того ж дня американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам USAID, відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи.

А 11 лютого інформували, що в Конгресі США група законодавців-демократів готується представити законопроєкт, покликаний завадити адміністрації Трампа використовувати державні кошти для ліквідації USAID.