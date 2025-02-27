В Австрії домовилися про уряд без ультраправих

Три політичні партії Австрії домовилися про формування коаліційного уряду, який не включатиме ультраправу Австрійську партію свободи (FPÖ), яка здобула найбільше голосів на виборах у вересні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє австрійська агенція APA.

Консервативна Австрійська народна партія (ÖVP), Соціал-демократична партія (SPÖ) і ліберальна партія NEOS погодили трипартійну коаліцію з другої спроби.

Урядова програма буде представлена в парламенті об 11 годині ранку.

Понад 200-сторінкова програма під назвою "Вчинити правильно зараз. Для Австрії", яку APA отримала у вигляді проєкту, підкреслює "консенсус і прагматизм", на яких базується угода. Найбільший прогрес для Австрії завжди був результатом "консенсусу, співпраці та довіри".

Згадується також про невдалі переговори між ÖVP та FPÖ: "У той час, як інші відмовляються від співпраці і ухиляються від відповідальності, ми досягаємо згоди і здатності діяти". Тепер мова йде не про партійні політичні інтереси, а "про всіх нас, про Австрію, про дев'ять мільйонів людей в нашій країні".

Планують оголосити про суворі заходи у сфері надання притулку. Возз'єднання сімей має бути припинено "негайно", принаймні тимчасово, також планується заборона на носіння хусток для неповнолітніх.

Програма також включає заходи в галузі права оренди житла, зокрема, збільшення мінімального терміну дії договорів оренди до п'яти років.

План розбудови федеральної армії зберігається, так само як і участь у "Небесному щиті".

Як було оголошено, бюджет буде консолідовано відповідно до фіскальних правил ЄС з метою запобігання дефіциту. Зважаючи на "поточні економічні виклики", новий федеральний уряд планує консолідувати бюджет протягом наступних семи років.

Подвійний бюджет і нова федеральна фінансова система також мають бути прийняті швидко. Як вже було оголошено, плани передбачають пакет заходів на 2025 рік на суму понад 6,3 мільярда євро та на 2026 рік – 8,7 мільярда євро.

Напевно, поки що залишиться незрозумілим розподіл міністерських посад. Це буде вирішене між партіями найближчими днями.

Партії залучатимуть свої відповідні комітети до висунення кандидатур. Зокрема, SPÖ, ймовірно, ще доведеться обговорити це питання, оскільки між лідером SPÖ Андреасом Баблером і мером Відня Міхаелем Людвігом існують розбіжності в поглядах, наприклад, щодо призначення міністра фінансів.

Наступний понеділок все ще розглядається як можлива дата приведення до присяги нового федерального уряду. Передумовою для цього є те, що партійні комітети дадуть зелене світло коаліційному пакту.

NEOS ще має подолати найбільшу внутрішньопартійну перешкоду, оскільки остаточне рішення щодо партії буде прийнято на зборах її членів у неділю. Для прийняття коаліційної угоди необхідна більшість у дві третини голосів.

ÖVP та SPÖ разом мають більшість лише в одне місце в нижній палаті парламенту, що вважається занадто малим, щоб бути життєздатним, тому було прийнято рішення залучити меншу партію.