До коаліційних переговорів в Австрії долучили ще одну партію

Консервативна Австрійська народна партія (ÖVP) і Соціал-демократична партія (SPÖ) заявили в п'ятницю, що вони розширили свої переговори щодо формування коаліційного уряду, включивши в них невелику ліберальну партію Neos, щоб мати стійку більшість в парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Це повернення до тристороннього формату, який використовувався під час перших коаліційних переговорів після вересневих парламентських виборів, на яких перемогла ультраправа Партія свободи, отримавши близько 29% голосів.

Після того, як ця перша центристська спроба провалилася, FPÖ було доручено сформувати уряд, і минулого тижня вона заявила, що не впоралася з цим завданням.

ÖVP та SPÖ разом матимуть більшість лише в одне місце в нижній палаті парламенту, що вважається занадто малим, щоб бути життєздатним, тому було прийнято рішення залучити меншу партію. Представники партій заявили, що переговори швидко просуваються і можуть бути завершені вже наступного тижня.

"Очевидно, що сьогодні ввечері сторони зроблять заяви про стан переговорів", – йдеться у спільній заяві трьох партій. У заяві додали, що їхні лідери не відвідають у п'ятницю президента Александера Ван дер Беллена, який відповідає за формування уряду, як про це багато говорили.

Раніше Ван дер Беллен опублікував коротку письмову заяву, в якій повторив заклик до партій прийняти дух компромісу і закликав їх працювати для загального блага.

"Функціонуюча демократія вимагає мужності відстоювати свою думку, але також і мудрості знаходити рішення шляхом компромісу", – сказав він, припустивши, що переговори зараз стикаються з певними труднощами.

Хоча Neos формально брала участь у перших переговорах з самого початку, обговорюючи політику в усіх сферах державного управління, цього разу їхня роль, схоже, була більш обмеженою. Різні ЗМІ повідомляли, що їм запропонували міністерство освіти, а також міністерства закордонних справ або юстиції.

Ван дер Беллен сказав, що після того, як зусилля під керівництвом Партії свободи провалилися, залишилося чотири варіанти: дострокові вибори, які не можуть відбутися раніше, ніж через три місяці; уряд меншості; нова спроба сформувати коаліцію, яка могла б отримати більшість; або тимчасовий уряд експертів.