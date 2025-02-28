У Республіці Сербській заборонили діяльність судових і слідчих установ Боснії та Герцеговини

Народна Скупщина Республіки Сербської на спеціальній сесії у четвер, 27 лютого, ухвалила закони, які неконституційно забороняють діяльність судових та слідчих установ Боснії і Герцеговини на території цього ентитету БіГ.

Про це як пише "Європейська правда", повідомляє "Радіо Свобода"

Ухвалений законопроєкт "Про незастосування законів і заборону діяльності позаконституційних інституцій БіГ" передбачає заборону на роботу і дії Суду БіГ, прокуратури БіГ, Державного агентства розслідування і захисту (SIPA), Вищої судової і прокурорської ради БіГ на території Республіки Сербської (РС).

Одностороннє припинення юрисдикції держави БіГ над частиною її території не відповідає Конституції Боснії і Герцеговини.

Суд БіГ, Прокуратура БіГ та SIPA були сформовані на основі законів, прийнятих Парламентською асамблеєю Боснії і Герцеговини та підтверджених державною Палатою народів.

Для того, щоб їх ліквідувати, згідно з Конституцією БіГ, за це має проголосувати парламент БіГ.

Однак міністр адміністрації та місцевого самоврядування РС Сенька Джуїч, пояснюючи цю пропозицію, заявив, що, згідно з Конституцією БіГ, "всі державні функції і повноваження, які Конституція БіГ прямо не покладає на інститути БіГ, належать до компетенції ентитетів".

49 депутатів проголосували за закони, троє – проти. У голосуванні взяли участь 52 з 83 депутатів Народної Скупщини РС.

Прийняття закону відбулося наступного дня після винесення вироку президенту Республіки Сербської Мілораду Додіку, який був засуджений Судом БіГ до року позбавлення волі та шестирічної заборони обіймати посади.

Напередодні вироку керівництво РС погрожувало прийняти "радикальні рішення" і відмовитися від усіх інститутів БіГ, якщо Додік буде засуджений.

Детальніше про це читайте у статті В'язниця для "друга Путіна": які наслідки матиме вирок для головного сепаратиста Балкан