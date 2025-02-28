Народная Скупщина Республики Сербской на специальной сессии в четверг, 27 февраля, приняла законы, которые неконституционно запрещают деятельность судебных и следственных учреждений Боснии и Герцеговины на территории этого энтитета БиГ.

Об этом как пишет "Европейская правда", сообщает "Радио Свобода"

Принятый законопроект "О неприменении законов и запрете деятельности внеконституционных институтов БиГ" предусматривает запрет на работу и действия Суда БиГ, прокуратуры БиГ, Государственного агентства расследования и защиты (SIPA), Высшего судебного и прокурорского совета БиГ на территории Республики Сербской (РС).

Одностороннее прекращение юрисдикции государства БиГ над частью его территории не соответствует Конституции Боснии и Герцеговины.

Суд БиГ, Прокуратура БиГ и SIPA были сформированы на основе законов, принятых Парламентской ассамблеей Боснии и Герцеговины и подтвержденных государственной Палатой народов.

Для того чтобы их ликвидировать, согласно Конституции БиГ, за это должен проголосовать парламент БиГ.

Однако министр администрации и местного самоуправления РС Сенька Джуич, объясняя это предложение, заявил, что, согласно Конституции БиГ, "все государственные функции и полномочия, которые Конституция БиГ прямо не возлагает на институты БиГ, относятся к компетенции энтитетов".

49 депутатов проголосовали за законы, трое – против. В голосовании приняли участие 52 из 83 депутатов Народной Скупщины РС.

Принятие закона состоялось на следующий день после вынесения приговора президенту Республики Сербской Милораду Додику, который был приговорен Судом БиГ к году лишения свободы и шестилетнему запрету занимать должности.

Накануне приговора руководство РС угрожало принять "радикальные решения" и отказаться от всех институтов БиГ, если Додик будет осужден.

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