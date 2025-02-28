В Італії університет після розголосу скасував презентацію книги лідера ХАМАС

Римський університет Ла Сапʼєнца скасував дозвіл на презентацію у своїх стінах книги лідера угруповання ХАМАС Ях'ї Сінвара, убитого під час операції Ізраїлю в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Палестинський студентський рух раніше заявив про презентацію книги Сінвара "Терен і гвоздика", яка мала відбутись 5 березня на фізичному факультеті університету Ла Сапʼєнца.

Після того, як оголошення викликало хвилю критики серед освітян і політиків Італії, університет заявив про скасування презентації.

"Рішення мотивоване тим, що рекламований захід суттєво відрізняється від того, що було дозволено, в плані організаторів, змісту та оголошення", – ідеться в заяві установи.

Організатори називали презентацію "важливою можливістю поглибити розуміння палестинського питання і динаміки, яка визначає геноцид в Газі і триваючі етнічні чистки на решті території Палестини".

Ла Сапʼєнца – один із найстаріших і найбільших університетів світу, в якому навчається 150 тисяч студентів.

Яхʼя Сінвар, якого вважають натхненником нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, був убитий ізраїльською армією під час операції на півдні сектору Гази в жовтні 2024-го.