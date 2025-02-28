В Италии университет после огласки отменил презентацию книги лидера ХАМАС

Римский университет Ла Сапьенца отменил разрешение на презентацию в своих стенах книги лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара, убитого во время операции Израиля в секторе Газы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Палестинское студенческое движение ранее заявило о презентации книги Синвара "Терен и гвоздика", которая должна была состояться 5 марта на физическом факультете университета Ла Сапьенца.

После того как объявление вызвало волну критики среди педагогов и политиков Италии, университет заявил об отмене презентации.

"Решение мотивировано тем, что рекламируемое мероприятие существенно отличается от того, что было разрешено, в плане организаторов, содержания и объявления", – говорится в заявлении учреждения.

Организаторы называли презентацию "важной возможностью углубить понимание палестинского вопроса и динамики, которая определяет геноцид в Газе и продолжающиеся этнические чистки на остальной территории Палестины".

Ла Сапьенца – один из старейших и крупнейших университетов мира, в котором обучается 150 тысяч студентов.

Яхья Синвар, которого считают вдохновителем нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, был убит израильской армией во время операции на юге сектора Газы в октябре 2024-го.