У Тбілісі – понад 30 затримань, одного з лідерів грузинської опозиції відпустили

Затриманого під час проєвропейських протестів у Тбілісі лідера опозиційної партії "Ахалі" Ніку Мелію відпустили, загалом затриманих – понад 30 осіб.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Мелію, затриманого ввечері поруч з іншими учасниками протестів, відпустили пізно увечері. Після звільнення він заявив про небачений рівень агресії з боку поліції.

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"Мене затримували багато разів, але у мене ніколи не було фізичної конфронтації з правоохоронцями у відділку поліції після затримання. Сьогодні була", – заявив Мелія.

За його словами, заступник начальника відділку поліції, куди його привезли, вдарив Мелію, коли він у наручниках сидів на стільці.

Загалом за вечір у Тбілісі біля ТРЦ Tbilisi Mall і на набережній затримали понад 30 осіб, повідомляє "Ехо Кавказу".

Крім Мелії, серед затриманих опинився колишній мер Тбілісі Гігі та колишній очільник Нацбанку Георгій Кадагідзе.

Під час фільмування протистояння між поліцією і активістами постраждав оператор телеканалу Pirveli. У ЗМІ потрапили кадри жорстокого побиття людей після затримання.

Нагадаємо, 29 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) покарала грузинську делегацію обмеженнями на роботу в організації у зв’язку з демократичним відкатом в країні та вимагає нових виборів і звільнення політв’язнів. У той же час, навіть тимчасове визнання повноважень грузинської делегації закріпило визнання нового парламенту Грузії, де немає опозиції.

Грузинські парламентарі від партії влади заявили про вихід представників Грузії зі складу ПАРЄ і пояснили, що чекатимуть, доки "припиниться шантаж".

Детально про плюси та мінуси рішення ПАРЄ – у статті "ЄвроПравди".