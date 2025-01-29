Грузія йде з ПАРЄ після рішення про санкції, але лишається у Раді Європи

Керівниця парламентської делегації Грузії Тея Цулукіані заявила Європейській правді про "вихід з ПАРЄ" на тлі жорсткого рішення асамблеї, що наклало санкції на грузинських депутатів.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Про рішення припинити роботу у ПАРЄ очільниця грузинської делегації оголосила за годину після ухвалення асамблеєю рішення про санкції щодо Грузії. Протягом цього часу грузинські депутати не виходили до колег та журналістів, опрацьовуючи позицію.

"Ми щойно пішли з ПАРЄ", заявила Цулукіані "ЄвроПравді" після того, як передала офіційну заяву делегації грузинським ЗМІ.

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Депутатка уточнила, що йдеться про припинення співпраці лише між парламентом і ПАРЄ, про вихід з Ради Європи не йдеться. "Держава Грузія буде співпрацювати з організацією (з Радою Європи). Але делегація грузинського парламенту припинила участь у роботі ПАРЄ", – додала вона.

Оновлено: Згодом у Грузії пояснили цей крок: чекають, коли "припиниться шантаж".

Пояснення того, що відбулося, дивіться у відео "Покарання Грузії у ПАРЄ: які санкції наклали та чи будуть нові вибори".

Детально про це рішення читайте у статті зі Страсбурга "Звільнення політв'язнів та перевибори у Грузії: пояснюємо плюси та мінуси рішення ПАРЄ".