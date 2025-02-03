В Тбилиси – более 30 задержаний, одного из лидеров грузинской оппозиции отпустили

Задержанного во время проевропейских протестов в Тбилиси лидера оппозиционной партии "Ахали" Нику Мелию отпустили, всего задержанных – более 30 человек.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Мелию, задержанного вечером рядом с другими участниками протестов, отпустили поздно вечером. После освобождения он заявил о невиданном уровне агрессии со стороны полиции.

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"Меня задерживали много раз, но у меня никогда не было физической конфронтации с правоохранителями в отделении полиции после задержания. Сегодня была", – заявил Мелия.

По его словам, заместитель начальника отделения полиции, куда его привезли, ударил Мелию, когда он в наручниках сидел на стуле.

Всего за вечер в Тбилиси возле ТРЦ Tbilisi Mall и на набережной задержали более 30 человек, сообщает "Эхо Кавказа".

Кроме Мелии, среди задержанных оказался бывший мэр Тбилиси Гиги и бывший глава Нацбанка Георгий Кадагидзе.

Во время съемки противостояния между полицией и активистами пострадал оператор телеканала Pirveli. В СМИ попали кадры жестокого избиения людей после задержания.

Напомним, 29 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) наказала грузинскую делегацию ограничениями на работу в организации в связи с демократическим откатом в стране и требует новых выборов и освобождения политзаключенных. В то же время, даже временное признание полномочий грузинской делегации закрепило признание нового парламента Грузии, где нет оппозиции.

Грузинские парламентарии от партии власти заявили о выходе представителей Грузии из состава ПАСЕ и объяснили, что будут ждать, пока "прекратится шантаж".

Подробно о плюсах и минусах решения ПАСЕ - в статье "ЕвроПравды".