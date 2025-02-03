Туреччина втретє випробувала балістичну ракету "Тайфун"

Туреччина здійснила тестовий запуск ракети малої дальності "Тайфун" з суші у Чорне море.

Про це повідомило турецьке інформаційне агентство DHA, пише "Європейська правда".

Як зазначається, третій випробувальний пуск турецької ракети "Тайфун" відбувся з аеродрому "Різе-Артвін".

Фото: DHA

Випробування відбулося о 12:37 за місцевим часом. Під час випробування військовим вдалося успішно запустити ракету з суші в море.

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Фото: DHA

Зазначимо, турецька ракета "Тайфун" – балістична ракета малої дальності, розроблена на базі Bora турецькою державною компанією Roketsan. Про існування і розробку цієї ракети стало відомо лише в жовтні 2022 року, після її першого випробування, що завершилося успіхом.

Точні тактико-технічні характеристики ракети тримають у секреті. Компанія Roketsan також не опублікувала жодної інформації про реальні ТТХ. Ракета прийнята на озброєння в жовтні 2023 року збройними силами Туреччини.

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