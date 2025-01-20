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Туреччина провела навчання у трьох морях за участі 20 тисяч військових

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Новини — Понеділок, 20 січня 2025, 13:15 — Уляна Кричковська

У Туреччині пройшли військові навчання ​​Mavi Vatan-2025 за участю 20 тисяч особового складу.

Про це повідомили в X (Twitter) Міністерства оборони країни, пише "Європейська правда".

Як розповіли в оборонному відомстві країни, ці навчання проходили з 7 по 16 січня у Чорному, Егейському та Середземному морях.

Крім Військово-морських сил, у навчаннях взяли участь загалом 90 кораблів, 50 літаків та 20 тисяч особового складу Сухопутних і Повітряних сил та Командування берегової охорони.

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На початку грудня в Естонії проходили двотижневі міжнародні військові навчання Pikne ("Блискавка") за участю підрозділи країн НАТО.

А в середині грудня по всій Латвії оголосили часткову перевірку бойової готовності підрозділів Національних збройних сил.

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Туреччина
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