Туреччина провела навчання у трьох морях за участі 20 тисяч військових

У Туреччині пройшли військові навчання ​​Mavi Vatan-2025 за участю 20 тисяч особового складу.

Про це повідомили в X (Twitter) Міністерства оборони країни, пише "Європейська правда".

Як розповіли в оборонному відомстві країни, ці навчання проходили з 7 по 16 січня у Чорному, Егейському та Середземному морях.

Крім Військово-морських сил, у навчаннях взяли участь загалом 90 кораблів, 50 літаків та 20 тисяч особового складу Сухопутних і Повітряних сил та Командування берегової охорони.

Реклама:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de aynı anda icra edilen MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.



Tatbikatta; Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik… pic.twitter.com/6lk5evEX7H – T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2025

На початку грудня в Естонії проходили двотижневі міжнародні військові навчання Pikne ("Блискавка") за участю підрозділи країн НАТО.

А в середині грудня по всій Латвії оголосили часткову перевірку бойової готовності підрозділів Національних збройних сил.