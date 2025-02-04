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ЗМІ: Азербайджан має докази, що літак збила російська ППО

Новини — Вівторок, 4 лютого 2025, 19:40 — Уляна Кричковська

Азербайджанський пасажирський літак, який розбився в грудні після перенаправлення з Росії до Казахстану, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С" – Азербайджан має фрагмент цієї ракети.

Про це повідомив у вівторок, 4 лютого, агентству Reuters співрозмовник в уряді Азербайджану, пише "Європейська правда".

25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Тоді президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що літак був обстріляний із землі. Він також вказав, що Росії слід було б визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості.

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4 лютого співрозмовник агентства розповів, що в країні мають точне підтвердження того, що літак було збито російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".

"Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був витягнутий з літака і ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи", – сказав співрозмовник.

Фото: Х
Фото: Х

Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв казав, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака та закликав до справедливого розслідування авіатрощі.

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