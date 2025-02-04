СМИ: Азербайджан имеет доказательства, что самолет сбила российская ПВО

Азербайджанский пассажирский самолет, который разбился в декабре после перенаправления из России в Казахстан, был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С" – Азербайджан имеет фрагмент этой ракеты.

Об этом сообщил во вторник, 4 февраля, агентству Reuters собеседник в правительстве Азербайджана, пишет "Европейская правда".

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет был обстрелян с земли. Он также указал, что России следовало бы признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и донести это до общественности.

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4 февраля собеседник агентства рассказал, что в стране имеют точное подтверждение того, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".

"Азербайджанская сторона владеет фрагментом ракеты "Панцирь-С", который был извлечен из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы", – сказал собеседник.

Фото: Х

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев говорил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что Россия пыталась скрыть следы сбивания азербайджанского самолета и призвал к справедливому расследованию авиакатастрофы.