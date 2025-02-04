У Франції зробили крок для заборони одноразових електронних сигарет

Національна асамблея Франції – нижня палата парламенту – у вівторок, 4 лютого, ухвалила законопроєкт про заборону одноразових електронних сигарет.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Законопроєкт про заборону одноразових електронних сигарет депутати Нацасамблеї Франції підтримали одноголосно.

Документ спрямований на боротьбу з розповсюдженням одноразових сигарет, які користуються особливою популярністю серед молоді, і забороняють їхній продаж і безкоштовне розповсюдження.

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"Це – відхиленням як з погляду громадського здоров'я, так і з погляду впливу цих пристроїв на навколишнє середовище", – ішлось у поясненні французьких парламентарів.

Законопроєкт був уперше внесений на розгляд Національних зборів у листопаді 2022 року і ухвалений депутатами наприкінці грудня 2023 року. Підтримку ініціативі висловлювали і у французькому уряді.

Потім Сенат – верхня палата парламенту Франції – представив свій проєкт на початку 2024-го, через що відбулось нинішнє, повторне голосування. Але очікується, що в Сенаті пропозиція здобуде більшість голосів.

У Євросоюзі тим часом закликали Єврокомісію внести поправки до загальноєвропейського законодавства щодо тютюну і розширити його на електронні сигарети, що набувають дедалі більшого поширення.