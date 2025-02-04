Во Франции сделали шаг для запрета одноразовых электронных сигарет

Национальная ассамблея Франции – нижняя палата парламента – во вторник, 4 февраля, приняла законопроект о запрете одноразовых электронных сигарет.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Законопроект о запрете одноразовых электронных сигарет депутаты Нацассамблеи Франции поддержали единогласно.

Документ направлен на борьбу с распространением одноразовых сигарет, которые пользуются особой популярностью среди молодежи, и запрещают их продажу и бесплатное распространение.

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"Это – отклонением как с точки зрения общественного здоровья, так и с точки зрения влияния этих устройств на окружающую среду", – говорилось в объяснении французских парламентариев.

Законопроект был впервые внесен на рассмотрение Национального собрания в ноябре 2022 года и принят депутатами в конце декабря 2023 года. Поддержку инициативе высказывали и во французском правительстве.

Затем Сенат – верхняя палата парламента Франции – представил свой проект в начале 2024-го, из-за чего состоялось нынешнее, повторное голосование. Но ожидается, что в Сенате предложение получит большинство голосов.

В Евросоюзе тем временем призвали Еврокомиссию внести поправки в общеевропейское законодательство по табаку и расширить его на электронные сигареты, которые получают все большее распространение.