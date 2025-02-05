Норвезькі спецслужби попереджають про можливі російські диверсії в 2025 році

Служба розвідки Норвегії (PST) заявила, що Росія наймає злочинців для диверсійних операцій, а також попередила: країна очікує на диверсії на своїх об’єктах у 2025 році.

Про це пише норвезький мовник NRK із посиланням на дані двох спецслужб країни, пише "Європейська правда".

Норвезькі спецслужби вперше попереджають, що російські диверсійні операції проти об'єктів у Норвегії є ймовірними у 2025 році.

У Норвегії є три секретні служби: Норвезька розвідувальна служба (NIS), PST та Управління національної безпеки (NSM).

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"Поки що ми не спостерігали жодних спроб таких дій в Норвегії. Однак PST вважає ймовірним, що російська розвідка спробує здійснити такі дії проти цілей в Норвегії в 2025 році", – зазначили у звіті PST.

У звіті наголосили, що метою будь-яких дій проти об'єктів у Норвегії буде запобігання поставкам в Україну або негативний вплив на громадську думку щодо підтримки України.

У своєму звіті NIS також наголосили, що російські диверсійні дії можуть завдати удару по Норвегії. Серед можливих цілей називають поставки зброї і об'єкти критичної інфраструктури.

"У 2024 році в Європі було 40 попереджених або виконаних диверсій. Росія все частіше розглядає Норвегію як частину недружнього Заходу і все менше як сусіда", – сказав голова NIS Нільс Андреас Стенсен в інтерв’ю норвезькому мовнику.

Він зауважив, що такі підозри, зокрема, ґрунтуються на тому, що Норвегія – великий донор України.

Також Норвезька розвідувальна служба зазначила, що після того, як європейські країни вислали низку дипломатів, яких вони вважали співробітниками російської розвідки, Росія почала використовувати в Європі підставних осіб.

"Вони використовують те, що ми називаємо проксі-акторами, які дуже часто є злочинцями, яких вони вербують за допомогою цифрових технологій і платять їм за виконання певних дій. Небезпека полягає в тому, що вони не навчені і не мають достатнього контролю, тому ми також можемо мати непередбачувані наслідки", – сказав Стенсенс.

Він зазначив, що фіксувалося кілька таких прикладів у Європі у 2024 році – в Англії, Німеччині, Польщі та інших країнах.

"Це вербування через інтернет. Зазвичай він починається трохи відкрито і викликає інтерес. Потім ви переходите на більш приховані платформи і часто платите в цифровому форматі. Це робиться в інтернеті, а потім їм платять за те, що вони виконують цю дію", – розповів керівник норвезької розвідки.

Також він звернув увагу на кілька випадків пожеж і вандалізму в Європі минулого року.

"За всіма ознаками, це є вираженням більш масштабних і скоординованих зусиль Росії, спрямованих на стримування і саботаж західної збройної підтримки України", – розповів він.

Впродовж кількох місяців у Балтійському морі систематично фіксують різні пошкодження підводних кабелів. Зокрема, 26 січня оголосили про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.

У лютому 2025 року Служба державної безпеки Латвії повідомила, що зловмисна діяльність Росії в Латвії у 2025 році може стати більш різноманітною.