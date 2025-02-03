У Латвії прогнозують зростання різноманітних загроз з боку Росії у 2025 році

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії прогнозує, що зловмисна діяльність Росії в Латвії у 2025 році може стати більш різноманітною.

Про це пише Delfi із посиланням на заяву голови СДБ Нормундса Межвієса, що супроводжує звіт про діяльність СДБ минулого року, передає "Європейська правда"

У службі зазначили, що Росія, безсумнівно, продовжить спроби впливати на суспільно-політичні процеси в Латвії і в 2025 році, в тому числі і агресивними методами.

Аналіз СДБ свідчить, що організовані зловмисні дії Росії в Латвії можуть стати більш різноманітними.

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Зазначається, що у 2025 році російські спецслужби продовжать активну діяльність проти Латвії, зберігаючи той самий рівень агресивності, йдеться в документі.

Серед викликів безпеці Латвії чільне місце посідатиме ризик диверсій, інспірованих російськими спецслужбами. Як компонент гібридної війни, диверсії можуть бути використані для дестабілізації внутрішньої безпеки країни, завдання шкоди інфраструктурі та створення відчуття незахищеності в суспільстві.

У аналізі наголосили, що зростання цих ризиків пов'язане зі зміною тактики Кремля – від трактування вторгнення в Україну як локальної війни до геополітичного конфлікту з НАТО.

Водночас традиційна розвідувальна діяльність – вербування латвійців для отримання секретної інформації – залишатиметься основою діяльності російських спецслужб, зауважили у СДБ.

Їх, як і раніше, в першу чергу цікавитиме інформація про військову і цивільну оборону, енергетичну і транзитну політику, події з пропагандистським потенціалом, а також позиція Латвії в міжнародних відносинах стосовно політики Кремля.

Окрім цього, у звіті зауважили, що також будуть докладені зусилля для вербування осіб, які можуть впливати на прийняття рішень в інтересах Росії.

На початку жовтня президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що біля кордонів його країни та держав-союзниць наразі триває гібридна війна.

А 29 грудня 2024 року заявив високопосадовець Альянсу заявив, що існує "реальна перспектива" того, що неконвенційний напад Росії на НАТО – такий як диверсія або підпал – призведе до "значних" втрат.