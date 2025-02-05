Розвідка Британії: січень став для РФ найгіршим місяцем втрат після грудня 2024 року
Британська розвідка констатувала, що січень 2025 року став для Росії другим найгіршим місяцем за втратами серед особового складу після грудня, і росіяни очікувано і далі втрачатимуть в середньому понад 1000 осіб на день.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 5 лютого.
Розвідка Британії за цифрами, які наводить Генштаб ЗСУ, констатувала, що січень 2025 року став для росіян другим найгіршим місяцем втрат особового складу (48 240 вбитими і пораненими), майже зрівнявшись з рекордними показниками грудня 2024 року (48 640 вбитими і пораненими).
В середньому за день росіяни втрачали 1556 осіб, якщо рахувати за статистикою, наведеною Генштабом ЗСУ (у грудні – 1570).
На цей час втрати російських військових від початку року ймовірно перевищили 50 тисяч осіб, а від початку повномасштабної війни – 837 тисяч.
"Середні втрати росіян у лютому 2025 року ймовірно і далі складатимуть понад 1000 осіб на день, відображаючи високі темпи операцій і наступальних дій РФ", – зазначають в огляді.
В одному з попередніх оглядів британська розвідка проаналізувала практику використання Росією "каліч-полків".
Тим часом норвезькі спецслужби попереджають про можливі російські диверсії в 2025 році.