Разведка Британии: январь стал для РФ худшим месяцем потерь после декабря 2024 года
Британская разведка констатировала, что январь 2025 года стал для России вторым худшим месяцем по потерям среди личного состава после декабря, и россияне ожидаемо и дальше будут терять в среднем более 1000 человек в день.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 5 февраля.
Разведка Британии по цифрам, которые приводит Генштаб ВСУ, констатировала, что январь 2025 года стал для россиян вторым худшим месяцем потерь личного состава (48 240 убитыми и ранеными), почти сравнявшись с рекордными показателями декабря 2024 года (48 640 убитыми и ранеными).
В среднем за день россияне теряли 1556 человек, если считать по статистике, приведенной Генштабом ВСУ (в декабре – 1570).
На данный момент потери российских военных с начала года вероятно превысили 50 тысяч человек, а с начала полномасштабной войны – 837 тысяч.
"Средние потери россиян в феврале 2025 года вероятно и дальше будут составлять более 1000 человек в день, отражая высокие темпы операций и наступательных действий РФ", – отмечают в обзоре.
В одном из предыдущих обзоров британская разведка проанализировала практику использования Россией "калеч-полков".
Тем временем норвежские спецслужбы предупреждают о возможных российских диверсиях в 2025 году.