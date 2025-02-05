Аудит показав проблеми з військовою мобільністю в ЄС

План Європейського Союзу з полегшення мобільності військових сил і техніки на континенті, за висновками аудиту, не мав достатньої надійної основи та потерпав від організаційних труднощів.

Про це йдеться у звіті Європейської ради аудиторів, опублікованому в середу, 5 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Аудитори ЄС перевіряли так званий План дій 2.0, ухвалений Європейською комісією у листопаді 2022 року для сприяння військовій мобільності на наступні чотири роки.

"Ми дійшли висновку, що План дій 2.0 не мав достатньо міцного фундаменту, а прогрес у досягненні його цілей був нестабільним", – ідеться у висновках аудиту.

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Серед проблем вказуються відсутність єдиного центру управління військовою мобільністю в ЄС, надмірна складність плану, недостатність його фінансування і недостатнє врахування військових і геополітичних критеріїв.

Так, Євросоюз виділив лише 1,7 мільярда євро у бюджеті на 2021-2027 роки на фінансування будівництва доріг та іншої інфраструктури і усунення бюрократичної тяганини – тоді як на оборону загалом тільки у 2024 році було витрачено 326 мільярдів євро.

Питання в аудиторів виникли і до географічного розподілу обраних проєктів військової мобільності. Практично жоден із них не розташований на південному маршруті до України, ідеться у звіті.

"Загалом, ми виявили, що лише чотири з 29 ключових заходів (з військової мобільності. – Ред.) на рівні ЄС можна вважати завершеними, в той час як переважна більшість залишається на стадії виконання", – констатує Європейська рада аудиторів.

У 2023 році в НАТО попередили країн-членів, що надмірна бюрократична тяганина заважає швидко перекидати війська у межах Європи і це може створити серйозну проблему у разі збройного конфлікту з Росією.

У жовтні 2024 року уряд Румунії схвалив створення державної залізничної компанії для задоволення оборонних потреб країни, що відповідає новій ініціативі ЄС щодо військової мобільності.