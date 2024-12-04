Оборонні витрати держав ЄС у 2024 році зростуть на 17%

Країни Європейського Союзу збільшать свої сукупні витрати на оборону у 2024 році до 326 мільярдів євро, або до рекордних 1,9% ВВП усього ЄС.

Про це йдеться у звіті Європейського оборонного агентства (EDA), повідомляє "Європейська правда".

У 2023 році, за оцінками EDA, держави-члени Євросоюзу витратили близько 279 мільярдів євро на оборонні видатки. Це на 10% більше, ніж роком раніше.

У такому разі витрати ЄС на оборону за підсумками 2024-го мають зрости на 17% у порівнянні з попереднім роком. Таким чином, цей показник зростатиме десятий рік поспіль.

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Водночас, за словами виконавчого директора Європейського оборонного агентства Їржі Шедіви, сукупні витрати ЄС все ще незначні у порівнянні з оборонним бюджетом США.

Він також наголосив, що значна частина коштів ЄС "витрачається на готове обладнання з-за меж ЄС".

"Спільні закупівлі заощаджують гроші, а спільний розвиток активів робить нас більш незалежними. Я вітаю зростання витрат на дослідження. Але Європа відстає від США і Китаю в оборонних дослідженнях і технологічних інвестиціях", – вказав Шедіви.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що союзники однозначно почнуть обговорення про вищі за 2% ВВП цільові показники витрат на оборону, оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо.

Голова Військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер стверджував, що країни НАТО повинні будуть витрачати близько 3% свого валового внутрішнього продукту на оборону.