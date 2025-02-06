У Литві пройдуть навчання із захисту лінії електропередач з Польщею

У Литві пройдуть навчання членів Добровольчих сил національної оборони країни, які пов’язані із захистом лінії електропередач Литви з Польщею.

Про це пише литовський мовник LRT із посиланням на інформацію збройних сил країни, пише "Європейська правда".

Члени Добровольчих сил національної оборони Литви тренуватимуться в околицях південного литовського міста Алітус. Вони будуть виконувати завдання, пов'язані із захистом лінії електропередач Литви з Польщею – LitPol Link.

Навчання триватимуть до 14 лютого, у них бере участь 1-й територіальний підрозділ добровольчих сил Дайнавського військового округу.

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Військові закликали населення спокійно реагувати, якщо вони побачать військову техніку, безпілотні літальні апарати або вертольоти в Алітусі або його околицях, оскільки це частина запланованих навчань.

Лінія LitPol Link з'єднує електроенергетичні системи Литви і Польщі і була запущена в 2015 році.

Ще у грудні прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявляв про те, що з 2025 року Служба громадської безпеки почне охороняти об'єкти LitPol Link в Алітусі, інфраструктуру NordBalt в Клайпеді, центр обробки даних Litgrid у Вільнюсі та Литовську електростанцію в Електренай.

У січні, на тлі систематичних пошкоджень підводних кабелів у Балтійському морі, президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що НАТО та ЄС повинні брати на себе більшу відповідальність за Балтійське море.