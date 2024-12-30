Країни Балтії і Півночі посилять моніторинг суден у Балтійському морі

Балтійські та скандинавські країни планують посилити моніторинг суден у Балтійському морі після того, як на Різдво був пошкоджений підводний кабель між Фінляндією та Естонією.

Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами Палуцкаса, країни працюють над планом забезпечення безпеки енергетичної інфраструктури.

"Розробляється план дій, який буде координуватися не тільки між трьома країнами Балтії, а й зі скандинавськими країнами, щоб забезпечити, в першу чергу, певний моніторинг – відстеження пересування суден і оцінку ризиків, щоб забезпечити запобігання в майбутньому, в тому числі за допомогою технологічних засобів", – сказав прем'єр-міністр журналістам.

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"План дій наразі готується", – додав він.

Палуцкас зазначив, що ризик пошкодження морських кабелів і саботажу зростає, додавши, що перебої в роботі силових кабелів "можуть коштувати економіці від десятків до сотень мільйонів євро через підвищення цін за кіловат-годину".

"У нас також будуть власні офшорні вітрові електростанції, які також потребують додаткової уваги", – сказав він.

Міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас заявив у понеділок, що Литва активізує додаткові заходи моніторингу енергетичної інфраструктури після пошкодження кабелю EstLink 2.

"Ми активуємо певні плани моніторингу [та] управління і розглядаємо, як посилити захист інфраструктури. Всі плани були підготовлені раніше, але зараз мова йде про їх активізацію або посилення уваги. Зараз ця увага посилюється", – сказав він журналістам.

Наступного року Служба громадської безпеки (VST) почне охороняти об'єкти LitPol Link в Алітусі, інфраструктуру NordBalt в Клайпеді, центр обробки даних Litgrid у Вільнюсі та Литовську електростанцію в Електренай. Уряд схвалив цей план на початку грудня.

Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.

Повідомляли, що Фінляндія затримала судно Eagle S, у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Марії Ємець Російська війна йде під воду.