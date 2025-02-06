Президент Чехії затвердив продовження захисту біженців з України

Президент Чехії Петр Павел підписав змінений закон про розширення захисту біженців з України, введення кримінальної відповідальності за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави або посилення умов для російських претендентів на чеське громадянство.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

У Чехії тимчасовий захист для біженців з України наразі діє до кінця березня цього року, але минулого року ЄС погодив його продовження на один рік. Тимчасовий захист дозволяє людям, які втекли від російської агресії, отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування, який запроваджується поправкою, буде доступний українським біженцям, які проживають у Чехії понад два роки. Крім дійсного проїзного документа, доброї репутації та безпечного житла, основними умовами є також економічна самодостатність та незалежність від системи соціальної допомоги. Для дітей обов'язковою умовою є обов'язкове відвідування школи.

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Також передбачається покарання за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави – до п'яти років позбавлення волі, а у випадку воєнного стану – до п'ятнадцяти років. Передбачається, що воно застосовуватиметься до тих, хто працює на іноземну державу або організацію "з наміром загрожувати або завдавати шкоди конституційному ладу, суверенітету, територіальній цілісності, обороні або безпеці Чеської Республіки".

Критики кажуть, що формулювання є занадто розпливчастим і загальним і може бути використане не за призначенням. Опоненти також вважають це конституційно неприпустимим доповненням і хочуть оскаржити його в Конституційному суді. Прихильники змін стверджують, що новий злочин є частиною належним чином підготовленої реформи Кримінального кодексу, яку Палата депутатів ще має обговорити, і що його формулювання відповідає формулюванням інших злочинів.

Також, згідно з поправкою, заявники з Росії зможуть отримати чеське громадянство лише в тому випадку, якщо вони відмовляться від російського громадянства і нададуть докази цього. Критики кажуть, що для деяких заявників, які є противниками нинішнього російського режиму, отримати такий документ буде неможливо. Однак, за даними Міністерства внутрішніх справ, закон допускає винятки, наприклад, для шукачів притулку.

Також закон передбачає можливість спеціального зарахування дітей українських біженців до перших класів з 1 червня по 15 липня, опоненти вважають цю поправку дискримінаційною та адміністративно обтяжливою для шкіл. Міністерство внутрішніх справ також виступило проти цього заходу, заявивши, що він може призвести до створення сегрегованих класів.

Поправки набудуть чинності на наступний день після їх опублікування у Збірнику законів.

Як повідомлялося, Центр повернення, який має полегшити українським біженцям повернення на батьківщину після закінчення російсько-української війни, може бути створений у Празі до червня 2025 року.

А в уряді Нідерландів вважають, що українці, які працюють в країні, платять податки і таким чином "роблять максимальний внесок", повинні отримати можливість залишитися в Нідерландах довше.