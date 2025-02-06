Президент Чехии утвердил продление защиты беженцев из Украины

Президент Чехии Петр Павел подписал измененный закон о расширении защиты беженцев из Украины, введении уголовной ответственности за несанкционированную деятельность в пользу иностранного государства или ужесточении условий для российских претендентов на чешское гражданство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

В Чехии временная защита для беженцев из Украины пока действует до конца марта этого года, но в прошлом году ЕС согласовал ее продление на один год. Временная защита позволяет людям, которые сбежали от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

Специальное разрешение на долгосрочное пребывание, которое вводится поправкой, будет доступно украинским беженцам, проживающим в Чехии более двух лет. Кроме действительного проездного документа, хорошей репутации и безопасного жилья, основными условиями являются также экономическая самодостаточность и независимость от системы социальной помощи. Для детей обязательным условием является обязательное посещение школы.

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Также предусматривается наказание за несанкционированную деятельность в пользу иностранного государства – до пяти лет лишения свободы, а в случае военного положения – до пятнадцати лет. Предполагается, что оно будет применяться к тем, кто работает на иностранное государство или организацию "с намерением угрожать или наносить ущерб конституционному строю, суверенитету, территориальной целостности, обороне или безопасности Чешской Республики".

Критики говорят, что формулировка является слишком расплывчатой и общей и может быть использована не по назначению. Оппоненты также считают это конституционно недопустимым дополнением и хотят оспорить его в Конституционном суде. Сторонники изменений утверждают, что новое преступление является частью должным образом подготовленной реформы Уголовного кодекса, которую Палата депутатов еще должна обсудить, и что его формулировка соответствует формулировкам других преступлений.

Также, согласно поправке, заявители из России смогут получить чешское гражданство только в том случае, если они откажутся от российского гражданства и предоставят доказательства этого. Критики говорят, что для некоторых заявителей, которые являются противниками нынешнего российского режима, получить такой документ будет невозможно. Однако, по данным Министерства внутренних дел, закон допускает исключения, например, для искателей убежища.

Также закон предусматривает возможность специального зачисления детей украинских беженцев в первые классы с 1 июня по 15 июля, оппоненты считают эту поправку дискриминационной и административно обременительной для школ. Министерство внутренних дел также выступило против этой меры, заявив, что она может привести к созданию сегрегированных классов.

Поправки вступят в силу на следующий день после их опубликования в Сборнике законов.

Как сообщалось, Центр возвращения, который должен облегчить украинским беженцам возвращение на родину после окончания российско-украинской войны, может быть создан в Праге до июня 2025 года.

А в правительстве Нидерландов считают, что украинцы, которые работают в стране, платят налоги и таким образом "делают максимальный вклад", должны получить возможность остаться в Нидерландах дольше.