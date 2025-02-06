ЗМІ: Нового главу Пентагону очікують на "Рамштайні" під головуванням Британії

Новопризначений міністр оборони США Піт Гегсет, як очікується, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України 12 лютого в Брюсселі, яка відбудеться під головуванням Великої Британії.

Про це стало відомо виданню Politico, пише "Європейська правда".

Гегсет, який наступного тижня вирушає до Європи, планує взяти участь у зустрічі у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомив Politico посадовець США і ще чотири джерела.

Співрозмовники також вважають, що Штати можуть повернутись до головування зустрічей Контактної групи з питань оборони України в майбутньому – як це було за адміністрації Джо Байдена.

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Крім того, джерела Politico кажуть, що на "Рамштайні" не будуть озвучені нові пакети військової допомоги від США.

Раніше офіційно стало відомо, що міністр оборони Британії Джон Гілі скликає 26-ту зустріч у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, у другій половині дня.

Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України та її підтримку в боротьбі проти повномасштабного вторгення Росії.

Формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.

Напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому з’явились занепокоєння, що нова адміністрація не підтримуватиме роботу формату "Рамштайн" так, як це робила адміністрація Джо Байдена. Побоювались навіть, що формат у його попередньому вигляді припинить своє існування.

Остання на сьогодні зустріч формату "Рамштайн" відбулася 9 січня. Міністр оборони України Рустем Умєров тоді говорив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" уже погоджене і має відбутись у лютому.