СМИ: Нового главу Пентагона ожидают на "Рамштайн" под председательством Британии
Новоназначенный министр обороны США Пит Хэгсет, как ожидается, примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 февраля в Брюсселе, которая состоится под председательством Великобритании.
Об этом стало известно изданию Politico, пишет "Европейская правда".
Гегсет, который на следующей неделе отправляется в Европу, планирует принять участие во встрече в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщил Politico чиновник США и еще четыре источника.
Собеседники также считают, что Штаты могут вернуться к председательству встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины в будущем – как это было при администрации Джо Байдена.
Кроме того, источники Politico говорят, что на "Рамштайн" не будут озвучены новые пакеты военной помощи от США.
Ранее официально стало известно, что министр обороны Британии Джон Гили созывает 26-ю встречу в формате "Рамштайн". Она состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля, во второй половине дня.
Группа соберется накануне заседания министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины и ее поддержку в борьбе против полномасштабного вторжения России.
Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.
Накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом появились опасения, что новая администрация не будет поддерживать работу формата "Рамштайн" так, как это делала администрация Джо Байдена. Опасались даже, что формат в его предыдущем виде прекратит свое существование.
Последняя на сегодня встреча формата "Рамштайн" состоялась 9 января. Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда говорил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" уже согласовано и должно состояться в феврале.