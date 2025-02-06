СМИ: Нового главу Пентагона ожидают на "Рамштайн" под председательством Британии

Новоназначенный министр обороны США Пит Хэгсет, как ожидается, примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 февраля в Брюсселе, которая состоится под председательством Великобритании.

Об этом стало известно изданию Politico, пишет "Европейская правда".

Гегсет, который на следующей неделе отправляется в Европу, планирует принять участие во встрече в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщил Politico чиновник США и еще четыре источника.

Собеседники также считают, что Штаты могут вернуться к председательству встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины в будущем – как это было при администрации Джо Байдена.

Реклама:

Кроме того, источники Politico говорят, что на "Рамштайн" не будут озвучены новые пакеты военной помощи от США.

Ранее официально стало известно, что министр обороны Британии Джон Гили созывает 26-ю встречу в формате "Рамштайн". Она состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля, во второй половине дня.

Группа соберется накануне заседания министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины и ее поддержку в борьбе против полномасштабного вторжения России.

Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.

Накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом появились опасения, что новая администрация не будет поддерживать работу формата "Рамштайн" так, как это делала администрация Джо Байдена. Опасались даже, что формат в его предыдущем виде прекратит свое существование.

Последняя на сегодня встреча формата "Рамштайн" состоялась 9 января. Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда говорил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" уже согласовано и должно состояться в феврале.