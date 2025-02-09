У Чехії розслідують можливе незаконне перевезення безпілотників в Україну

Чеські кримінальні органи розслідують підозри, пов'язані з перевезенням безпілотників з Чехії в Україну.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в дискусійній програмі Partie на CNN Prima News, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Йдеться про проєкт Nemesis, який організовує асоціація Skupina D. Заступник голови опозиційної ANO Радек Вондрачек, який зустрівся з міністеркою під час дебатів, заявив, що ANO захоче обговорити це питання в Палаті депутатів. Підозри раніше висловив заступник голови Комітету з питань оборони Палати депутатів Павел Ружичка (ANO).

У четвер, 6 лютого, сервер Aktuálně.cz написав, що спецпризначенці нелегально перевезли в Україну безпілотники. Дрони походять зі збору, організованого, зокрема, актором Ондржеєм Ветчим. На сервері зазначалося, що кримінальне провадження щодо співпраці армії з об'єднанням Skupina D безпосередньо стосується спецпідрозділів.

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Речниця військової поліції Катержина Млинкова повідомила серверу, що розслідується "можливе несанкціоноване поводження з майном Міністерства оборони і можливе використання військовослужбовців за межами завдань збройних сил".

За інформацією Aktuálně.cz, військові матеріали були перевезені в Україну членами 601-ї групи спеціального призначення, але вони не мали на це дозволу парламенту.

"Всі підозри зараз розслідуються правоохоронними органами, і я рада цьому, тому що тільки так ми отримаємо прощення або вирок, незалежно від того, чи було порушення, чи ні", – сказала Чернохова.

"Звинувачення, звичайно, серйозні", – додала міністерка, підкресливши, що тому вона не може їх залишити без уваги. Минулого року міністерка вже повідомляла, що це питання вивчає Військова інспекція Міністерства оборони. За її словами, наразі справу розслідує військова поліція.

Вона заперечила, що буде на когось тиснути або підбурювати поліцію чи інспекцію. "Якщо міністр оборони отримує якусь інформацію на основі звернення заступника голови Комітету з питань оборони, яка з'являється у відкритому доступі, і пан Ружичка отримав її від солдатів, то я маю її перевірити", – сказала вона.

"Я твердо переконана, що асоціація Nemesis, яку очолюють всі ті люди, які виступають у цьому публічному просторі, пояснить всі ці питання", – додала вона. Вона наголосила на необхідності дотримання закону та належних процедур і захистилася від звинувачень у тому, що вона не хоче допомагати Україні.

"Тут не можна просто закритися і сказати, що все добре, коли ми знаємо, що це не так, виходячи з розслідування інспекції", – додала вона.

Вона також заявила, що їй не здається нормальним, що один із засновників асоціації Ян Веверка має дипломатичний паспорт. "Він отримав його у неправильний спосіб, це не відповідає всім правовим нормам, які є у нас в міністерстві", – додала вона.

Вона заявила, що також хоче звернутися з цим питанням до президента Петра Павла, оскільки це також стосується командира 601-ї групи генерала Мирослава Гофірека. Вона підкреслила, що не можна видавати дипломатичні паспорти на прохідній Міністерства закордонних справ на підставі підпису неуповноваженої особи, тобто генерала Гофірека.

Торік Чернохова висловила застереження через участь керівника Генштабу Чехії в ініціативі Nemesis, у межах якої закупаються безпілотники для України – цей проєкт тоді перевіряла інспекція через використання військових приміщень для випробувань дронів.

Сама Чернохова говорила, що ця суперечка з керівником Генштабу – "не перша і не остання", а відносини з ним "на професійному рівні хороші".

У грудні повідомляли, що у рамках чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для використання в боях в Україні зібрали понад 203 мільйони крон (понад 8 млн євро).