Президент Чехії не бачить причин змінювати керівництво армії на тлі конфлікту

Чеський президент Петр Павел вважає, що наразі підстав змінювати керівництво оборонних структур немає на тлі повідомлень у ЗМІ про конфлікт між міністеркою оборони Яною Черноховою та керівником Генерального штабу Карлом Ржехкою.

Про це він заявив в інтерв’ю Чеському телебаченню в неділю, 30 червня, повідомляє "Європейська правда".

Павел заявив, що спілкувався з Черноховою та Ржехкою стосовно конфліктної ситуації між ними, яка виникла минулого тижня, і сторони "погодилися, що в нинішній ситуації з безпекою ми не можемо дозволити собі сваритися через дрібниці".

"Я думаю, що обидва лідери це усвідомлюють. Ні я, ні прем'єр-міністр не хочемо жодних кадрових змін. Я переконаний, що вони (Чернохова і Ржехка) здатні домовитися. Ми в одному човні в цьому питанні, ми хочемо, щоб наша країна мала якнайкращу обороноздатність", – сказав президент Чехії.

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За його словами, проблема пов’язана з тим, як нормативно-правові акти визначають обов'язки міністра і начальника Генерального штабу.

"Армія управляється політично, це безперечно. Уряд дає армії завдання і напрямок, начальник Генерального штабу командує армією. Це створює простір для того, щоб повноваження трохи перетиналися", – пояснив Павел.

Суперечка між міністеркою оборони Чехії та керівником чеського Генштабу виринула минулого тижня, коли на слуханнях у парламентському комітеті почали обговорювати, чи не забороняла Чернохова створювати Ржехці власний акаунт у соцмережі X (Twitter).

Вона також висловила застереження через участь керівника Генштабу Чехії в ініціативі Nemesis, у межах якої закупаються безпілотники для України – цей проєкт наразі перевіряє інспекція через використання військових приміщень для випробувань дронів.

Сама Чернохова говорила, що ця суперечка з керівником Генштабу – "не перша і не остання", а відносини з ним "на професійному рівні хороші".

Нещодавно, нагадаємо, в Чехії розповіли додаткові подробиці своєї ініціативи з закупівлі боєприпасів для України.