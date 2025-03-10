Як Словаччина переконує країни ЄС повернутися до газу РФ та чи має вона шанс на успіх

Від початку року Україна не транспортує російський газ своєю територією.

На відміну від прогнозів окремих експертів, нічого страшного не відбулося – українські труби не пересохли, а ціни в Європі не вибухнули.

Разом із тим спроби відновити транзит територією України тривають.

Про те, чому Словаччина хоче отримувати газ саме через територію України, читайте в статті президентки DiXi Group Олени Павленко Фіцо посилює тиск: чи змусять Україну розблокувати транзит російського газу. Далі – стислий її виклад.

Дії Києва повністю відповідають стратегії Євросоюзу з повної відмови від російського газу до 2027 року. Цього планується досягти, з одного боку, через пошук інших джерел постачання, а з іншого – шляхом скорочення споживання газу всередині ЄС.

Спочатку ця стратегія рухалася в наміченому напрямку, проте у 2024-му тенденція до скорочення імпорту російського газу перестала бути настільки динамічною.

Змінилася ситуація в імпорті російського зрідженого газу. У 2024 році його обсяги зросли, причому Франція, Іспанія і Бельгія отримали 85% російського товару.

Стратегія повної відмови від російського газу в 2027 році отримала ще один виклик: почали зростати поставки газу в Євросоюз через "Турецький потік".

Логічно припустити, що зростання обсягів постачання через "Турецький потік" відбулося через необхідність забезпечити поставки газу для Словаччини, щоб замістити транзит територією України.

Разом із тим окремі журналісти звертають увагу, що фізичні обсяги з "Турецького потоку" до Словаччини не доходять, Словаччина може насправді брати газ з власних сховищ, які заповнені більш ніж на 40% і дозволяють країні завершити проходження зими.

Тому, схоже, трагедії в цій країні з забезпеченням газу немає.

Здається, не є трагедією і постачання газу до Словаччини в більш віддаленій перспективі. Словацька сторона планує збільшити закупівлі російського газу вдвічі через "Турецький потік", починаючи з квітня.

Також ще у 2024 році Словаччина підписала договори про постачання газу з польською Orlen і може отримувати газ через австрійські, угорські та чеські газопроводи. Тому варіанти в країни є.

Тим не менш, словацький прем’єр Роберт Фіцо продовжує наполягати на тому, що він хоче отримувати газ саме через територію України.

Напередодні засідання Європейської ради минулого тижня він вкотре влаштував шантаж, погрожуючи накласти вето на рішення про надання Україні фінансової та військової підтримки. Як наслідок, у фінальному документі з’явилася фраза "активізувати зусилля для пошуку дієвих рішень щодо питання транзиту газу, беручи до уваги занепокоєння, висловлене Словаччиною".

Головний аргумент словацької сторони – це підвищення цін на газ в ЄС і в країні зокрема.

Ймовірно, справжньою причиною для словацької сторони є не стільки цінова ситуація на ринку, скільки втрачена можливість заробляти на транзиті і перепродувати залишки газу іншим країнам ЄС.

За окремою інформацією, Словаччина заробляла на транзиті до 500 млн євро. З імпортом газу через "Турецький потік" та інші країни така можливість фактично зникає.

Збільшення обсягу закупівлі газу Євросоюзом, конкуренція за ресурс з країнами Азії на глобальному ринку, буде тримати ціни на доволі високому рівні.

На жаль, це даватиме додаткові аргументи словацькій стороні в її лобіюванні відновлення трубопровідного транзиту російського газу як "швидкого рішення" для ЄС.

Отже, ймовірно, тиск від словацького прем’єра триватиме. А тому не лише партнерам з ЄС, але й українській стороні треба мати стратегію і рішення, як уникати такого шантажу.

Докладніше – в матеріалі Олени Павленко Фіцо посилює тиск: чи змусять Україну розблокувати транзит російського газу.