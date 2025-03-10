Как Словакия убеждает страны ЕС вернуться к газу РФ и имеет ли она шанс на успех

С начала года Украина не транспортирует российский газ по своей территории.

В отличие от прогнозов отдельных экспертов, ничего страшного не произошло – украинские трубы не пересохли, а цены в Европе не взорвались.

Вместе с тем попытки возобновить транзит по территории Украины продолжаются.

О том, почему Словакия хочет получать газ именно через территорию Украины, читайте в статье президента DiXi Group Елены Павленко Фицо усиливает давление: заставят ли Украину разблокировать транзит российского газа. Далее – краткое ее изложение.

Действия Киева полностью соответствуют стратегии Евросоюза по полному отказу от российского газа до 2027 года. Этого планируется достичь, с одной стороны, благодаря поиску других источников поставок, а с другой – путем сокращения потребления газа внутри ЕС.

Изначально эта стратегия двигалась в намеченном направлении, однако в 2024 году тенденция к сокращению импорта российского газа перестала быть столь динамичной.

Изменилась ситуация в импорте российского сжиженного газа. В 2024 году его объемы выросли, причем Франция, Испания и Бельгия получили 85% российского товара.

Стратегия полного отказа от российского газа в 2027 году получила еще один вызов: начали расти поставки газа в Евросоюз через "Турецкий поток".

Логично предположить, что рост объемов поставок через "Турецкий поток" произошел из-за необходимости обеспечить поставки газа для Словакии, чтобы заместить транзит по территории Украины.

Вместе с тем отдельные журналисты обращают внимание, что физические объемы из "Турецкого потока" в Словакию не доходят, Словакия может на самом деле брать газ из собственных хранилищ, которые заполнены более чем на 40% и позволяют стране завершить прохождение зимы.

Поэтому, похоже, трагедии в этой стране с обеспечением газа нет.

Кажется, не является трагедией и поставки газа в Словакию в более отдаленной перспективе. Словацкая сторона планирует увеличить закупки российского газа вдвое через "Турецкий поток", начиная с апреля.

Также еще в 2024 году Словакия подписала договоры о поставках газа с польской Orlen и может получать газ через австрийские, венгерские и чешские газопроводы. Поэтому варианты у страны есть.

Тем не менее, словацкий премьер Роберт Фицо продолжает настаивать на том, что он хочет получать газ именно через территорию Украины.

Накануне заседания Европейского совета на прошлой неделе он в очередной раз устроил шантаж, угрожая наложить вето на решение о предоставлении Украине финансовой и военной поддержки. Как следствие, в финальном документе появилась фраза "активизировать усилия для поиска действенных решений по вопросу транзита газа, принимая во внимание беспокойство, высказанное Словакией".

Главный аргумент словацкой стороны – это повышение цен на газ в ЕС и в стране в частности.

Вероятно, настоящей причиной для словацкой стороны является не столько ценовая ситуация на рынке, сколько утраченная возможность зарабатывать на транзите и перепродавать остатки газа другим странам ЕС.

По отдельной информации, Словакия зарабатывала на транзите до 500 млн евро. С импортом газа через "Турецкий поток" и другие страны такая возможность фактически исчезает.

Увеличение объема закупки газа Евросоюзом, конкуренция за ресурс со странами Азии на глобальном рынке, будет держать цены на довольно высоком уровне.

К сожалению, это будет давать дополнительные аргументы словацкой стороне в ее лоббировании восстановления трубопроводного транзита российского газа как "быстрого решения" для ЕС.

Так что, вероятно, давление от словацкого премьера будет продолжаться. А потому не только партнерам из ЕС, но и украинской стороне надо иметь стратегию и решение, как избегать такого шантажа.

Подробнее – в материале Елены Павленко Фицо усиливает давление: заставят ли Украину разблокировать транзит российского газа.