У документі Євроради щодо України є згадка про транзит газу у Словаччину

Європейська рада закликала Україну, Словаччину та Європейську комісію посилити зусилля щодо пошуку рішення питання транзиту газу через територію України у Словаччину.

Про це йдеться в документі щодо України, затвердженому Європейською радою 6 березня, який підтримали 26 держав ЄС (крім Угорщини), текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Документ наголошує, що сторони мають активізувати зусилля щодо вирішення питання транзиту газу, врахувуючи занепокоєння Словаччини.

"Європейська Рада закликає Комісію, Словаччину та Україну активізувати зусилля з пошуку дієвих рішень щодо питання транзиту газу, беручи до уваги занепокоєння, висловлені Словаччиною", – йдеться в тексті документу.

Варто зауважити, що документ не уточнює країну походження газу.

Як повідомляла "Європейська правда", Словаччина заявила, що чекає від України відновлення транзиту газу як "жесту подяки".

Раніше словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо виступив з вимогою, аби на саміті Європейського Союзу 6 березня було ухвалене рішення стосовно відновлення транзиту російського газу через Україну, інакше погрожував заблокувати висновки саміту.