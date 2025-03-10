Угорщина ще блокує продовження санкцій проти РФ, термін спливає 15 березня

Угорщина знову не погодилася продовжити частину санкцій Європейського Союзу проти Росії (індивідуальні санкції), термін яких завершується 15 березня, під час засідання послів держав ЄС (Coreper ІІ) у Брюсселі 10 березня.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів держав Євросоюзу, обізнані з результатами перемовин, на умовах анонімності.

За результатами засідання послів ЄС дипломати розповіли, що Угорщина відмовляється голосувати за санкції проти РФ, подовження яких вимагає одностайного затвердження усіма державами Євросоюзу до 15 березня включно.

"Обговорення індивідуальних санкцій триває, і поки що згоди не досягнуто", – заявив "Європейській правді" один з дипломатів.

Варто уточнити, що посли ЄС мають ухвалити рішення про продовження санкцій, що стосуються "режиму територіальної цілісності України", які справді діють до 15 березня 2025 року та стосуються понад 2400 фізичних та юридичних осіб Російської Федерації, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України.

Інший співрозмовник "Європейської правди" додав, що Угорщина є наразі єдиною державою, яка не погоджується на продовження цього режиму санкцій: усі інші 26 членів ЄС підтримують це.

Ще один дипломат ЄС повідомив, що "якщо санкції не продовжать до 15 березня, вони припинять діяти".

Але усі джерела "Європейської правди" висловили сподівання, що Угорщина, "як завжди траплялося раніше, в останній момент погодиться на продовження санкцій проти Росії".

Наступне засідання послів держав ЄС (Coreper ІІ), яке буде обговорювати питання продовження санкцій проти РФ, відбудеться у Брюсселі в середу, 12 березня.

Найближче після нього засідання, на якому можуть продовжити індивідуальні санкції проти росіян, заплановане на ранок п’ятниці, 15 березня.

Як повідомлялося раніше, у ЄС не виключають, що цього тижня Угорщина може заблокувати продовження санкцій проти РФ, термін яких спливає 15 березня.

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС проти понад 2400 осіб і організацій, включаючи лідера Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова, та закликав ЄС дочекатися результатів переговорів між США і Росією щодо припинення війни в Україні.