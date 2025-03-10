Венгрия еще блокирует продление санкций против РФ, срок истекает 15 марта

Венгрия снова не согласилась продлить часть санкций Европейского Союза против России (индивидуальные санкции), срок которых завершается 15 марта, во время заседания послов государств ЕС (Coreper II) в Брюсселе 10 марта.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов государств Евросоюза, знакомые с результатами переговоров, на условиях анонимности.

По результатам заседания послов ЕС, дипломаты рассказали, что Венгрия отказывается голосовать за санкции против РФ, продление которых требует единодушного утверждения всеми государствами Евросоюза до 15 марта включительно.

"Обсуждение индивидуальных санкций продолжается, и пока что согласие не достигнуто", – заявил "Европейской правде" один из дипломатов.

Стоит уточнить, что послы государств ЕС должны принять решение о продлении санкций, касающихся "режима территориальной целостности Украины", которые действительно действуют до 15 марта 2025 года и касаются более 2400 физических и юридических лиц Российской Федерации, причастных к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Другой собеседник "Европейской правды" добавил, что Венгрия является пока единственным государством, которое не соглашается на продолжение этого режима санкций: все остальные 26 членов ЕС поддерживают это.

Еще один дипломат ЕС сообщил, что "если санкции не продлят до 15 марта, они прекратят действовать".

Но все источники "Европейской правды" выразили надежду, что Венгрия, "как всегда случалось раньше, в последний момент согласится на продление санкций против России".

Следующее заседание послов государств ЕС (Coreper II), которое будет обсуждать вопрос продления санкций против РФ, состоится в Брюсселе в среду, 12 марта.

Ближайшее после него заседание, на котором могут продлить индивидуальные санкции против россиян, запланировано на утро пятницы, 15 марта.

Как сообщалось ранее, в ЕС не исключают, что на этой неделе Венгрия может заблокировать продление санкций против РФ, срок которых истекает 15 марта.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал выступить против продления санкций ЕС против более 2400 человек и организаций, включая лидера России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, и призвал ЕС дождаться результатов переговоров между США и Россией о прекращении войны в Украине.