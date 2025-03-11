Кого у Канаді виставили прем’єром для протистояння з Трампом і чи підтримає він Україну

В найближчі кілька днів посаду прем’єра Канади перейме Марк Карні.

"Я знаю, як вирішувати кризи", – каже він.

Цей досвід йому точно знадобиться. Адже поруч з економічними негараздами, а також загальними виборами, які мають відбутися до жовтня 2025 року, Канада постала перед викликом з боку свого єдиного сухопутного сусіда і найбільшого економічного та безпекового партнера – Сполучених Штатів.

Американський президент не просто розпочав новий виток тарифних війн із Канадою, а ще й закликав країну увійти до складу США на правах "51-го штату".

У канадському керівництві ці слова сприймають як серйозну загрозу суверенітету держави.

Про те, хто переймає керування Канадою у кризовий час, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Банкір, який готовий "воювати" з Трампом: що відомо про майбутнього прем'єра Канади. Далі – стислий її виклад.

Свою професійну карʼєру Карні почав в інвестиційному банку Goldman Sachs, протягом тринадцяти років подорожуючи між Бостоном, Нью-Йорком, Лондоном, Токіо й Торонто. У 2003-му він залишає роботу в приватному секторі та стає заступником голови Банку Канади, а ще за рік – обіймає одну з керівних посад у канадському Міністерстві фінансів, відповідальну, зокрема, за взаємодію в межах тодішньої G8.

Але найбільшу славу Карні принесла робота вже на посаді керівника центробанку Канади.

Адже він очолював регулятор у 2008-2013 роках, тобто у розпал глобальної фінансової кризи.

Фінансисту, який очолив Банк Канади у 42 роки (і став його другим наймолодшим керівником в історії), приписують заслугу порятунку канадської економіки у кризові часи.

А через місяць після відставки з посади голови Банку Канади у 2013 році Майк Карні очолює… Банк Англії.

У Лондоні на Карні чекали не менш турбулентні випробування, ніж глобальна фінансова криза – від референдуму про незалежність Шотландії у 2014 році (що мало б вдарити по фунту стерлінгів) до виходу Великої Британії з Європейського Союзу у 2016-му.

А ще він стане премʼєр-міністром без попереднього політичного досвіду, навіть мінімальної роботи в парламенті.

Чи є нестача політичного досвіду плюсом чи мінусом для технократа Марка Карні – покаже час.

Зараз очевидно, що це, а передусім – відсутність негативного шлейфу перебування в уряді Трюдо або ж серед його соратників – дозволить тимчасовому главі канадського уряду заробити власний політичний капітал з нуля. І, можливо, стане позитивним перезавантаженням для канадських лібералів, справи яких до конфлікту з Трампом йшли геть кепсько.

Новому премʼєр-міністру доведеться шукати відповідь на чимало викликів. Окрім внутрішньоекономічних питань, це й відносини зі Сполученими Штатами, і підтримка України у війні проти РФ.

"Дональд Трамп, як ми знаємо, встановив необґрунтовані тарифи на те, що ми будуємо, що ми продаємо і як ми заробляємо на життя. Він атакує канадські сім'ї, робітників і бізнес, і ми не можемо дозволити йому досягти успіху, і ми не дозволимо", – сказав Карні незабаром після обрання лідером Ліберальної партії.

Через специфіку своїх посад майбутній глава уряду Канади небагато висловлювався про Україну.

І все ж у соцмережах він відзначає надзвичайну сміливість українців, які борються проти повномасштабної російської агресії, та запевняє, що "Канада є вірним союзником України". А під час змагання за посаду лідера лібералів – підтримав майбутнє членство Києва в ЄС і НАТО.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Банкір, який готовий "воювати" з Трампом: що відомо про майбутнього прем'єра Канади.