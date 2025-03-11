Кого в Канаде выставили премьером для противостояния с Трампом и поддержит ли он Украину

В ближайшие несколько дней должность премьера Канады займет Марк Карни.

"Я знаю, как решать кризисы", – говорит он.

Этот опыт ему точно пригодится. Ведь наряду с экономическими проблемами, а также всеобщими выборами, которые должны состояться до октября 2025 года, Канада оказалась перед вызовом со стороны своего единственного сухопутного соседа и крупнейшего экономического партнера и партнера по безопасности – Соединенных Штатов.

Американский президент не просто начал новый виток тарифных войн с Канадой, но и призвал страну войти в состав США на правах "51-го штата".

В канадском руководстве эти слова воспринимают как серьезную угрозу суверенитету государства.

О том, кто перенимает управление Канадой в кризисное время, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Банкир, готовый воевать с Трампом: что известно о будущем премьере Канады. Далее – краткое ее изложение.

Свою профессиональную карьеру Карни начал в инвестиционном банке Goldman Sachs, в течение тринадцати лет путешествуя между Бостоном, Нью-Йорком, Лондоном, Токио и Торонто. В 2003-м он оставляет работу в частном секторе и становится заместителем председателя Банка Канады, а еще через год – занимает одну из руководящих должностей в канадском Министерстве финансов, ответственную, в частности, за взаимодействие в рамках тогдашней G8.

Но наибольшую славу Карни принесла работа уже на должности руководителя центробанка Канады.

Ведь он возглавлял регулятор в 2008-2013 годах, то есть в разгар глобального финансового кризиса.

Финансисту, который возглавил Банк Канады в 42 года (и стал его вторым самым молодым руководителем в истории), приписывают заслугу спасения канадской экономики в кризисные времена.

А через месяц после отставки с поста главы Банка Канады в 2013 году Майк Карни возглавляет... Банк Англии.

В Лондоне Карни ждали не менее турбулентные испытания, чем глобальный финансовый кризис – от референдума о независимости Шотландии в 2014 году (что должно было ударить по фунту стерлингов) до выхода Великобритании из Европейского союза в 2016-м.

А еще он станет премьер-министром без предыдущего политического опыта, даже минимальной работы в парламенте.

Является ли недостаток политического опыта плюсом или минусом для технократа Марка Карни – покажет время.

Сейчас очевидно, что это, а прежде всего – отсутствие негативного шлейфа пребывания в правительстве Трюдо или же среди его соратников – позволит временному главе канадского правительства заработать собственный политический капитал с нуля. И, возможно, станет позитивной перезагрузкой для канадских либералов, дела которых до конфликта с Трампом шли совсем плохо.

Новому премьер-министру придется искать ответ на немало вызовов. Кроме внутриэкономических вопросов, это и отношения с Соединенными Штатами, и поддержка Украины в войне против РФ.

"Дональд Трамп, как мы знаем, установил необоснованные тарифы на то, что мы строим, что мы продаем и как мы зарабатываем на жизнь. Он атакует канадские семьи, рабочих и бизнес, и мы не можем позволить ему добиться успеха, и мы не позволим", – сказал Карни вскоре после избрания лидером Либеральной партии.

В силу специфики своих должностей будущий глава правительства Канады немного высказывался об Украине.

И все же в соцсетях он отмечает чрезвычайную смелость украинцев, которые борются против полномасштабной российской агрессии, и уверяет, что "Канада является верным союзником Украины". А во время соревнования за пост лидера либералов – поддержал будущее членство Киева в ЕС и НАТО.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Банкир, готовый воевать с Трампом: что известно о будущем премьере Канады.