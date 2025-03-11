У Португалії відправили у відставку уряд

Парламент Португалії у вівторок, 11 березня, очікувано відправив у відставку правоцентристський уряд на чолі з Луїшем Монтенегру, який потрапив у скандал через конфлікт інтересів.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RTP.

За відставку уряду Монтенергу, лідера правоцентристської Соціал-демократичної партії, проголосували 142 законодавці з опозиційних партій, проти виступили 88.

У центрі кризи, яка може призвести до третіх дострокових виборів у Португалії з 2022 року, перебуває консалтингова фірма, що належить родині прем'єр-міністра.

Вона уклала контракти з приватними компаніями, що, за словами опозиції, призвели до збагачення Монтенегру. Сам він заперечує будь-який конфлікт інтересів і повторив це під слухань у парламенті у вівторок.

"Інсинуація про те, що я змішав свою ділову і політичну діяльність, є абсолютно неправомірною і навіть образливою", – сказав глава уряду Португалії.

Після відставки уряду рішення про подальші кроки має ухвалити президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза. Серед очікуваних сценаріїв – дострокові вибори, але оголосити їх може лише президент.

Соціал-демократи поруч із Соціалістичною партією мають приблизно однакову підтримку, яка може принести їм близько 80 місць у 230-місному парламенті – недостатньо для формування одноосібного уряду.

Правоцентристська Соціал-демократична партія Португалії прийшла до влади в результаті позачергових виборів на початку 2024 року – других за два роки. Їм передував корупційний скандал в уряді його попередника Антоніу Кошти – чинного президента Європейської ради.