Прем'єру Португалії можуть оголосити недовіру, країні загрожують дострокові вибори

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у середу запропонував висловити вотум довіри своєму уряду меншості, ризикуючи власною відставкою, оскільки основні опозиційні партії пообіцяли йому поразку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У центрі політичної кризи, яка може призвести до третіх дострокових виборів з 2022 року, знаходиться консалтингова фірма, що належить родині прем'єр-міністра, яка уклала контракти з приватними компаніями, що, за словами опозиції, принесли користь прем'єру.

Монтенегру заперечує будь-який конфлікт інтересів.

"Країна потребує політичного роз'яснення, і це саме той момент", – заявив прем'єр в парламенті.

"Проведення дострокових виборів було б необхідним злом ... щоб покласти край атмосфері постійних інсинуацій та інтриг", – сказав він законодавцям, обговорюючи пропозицію про недовіру, подану Комуністичною партією, яку парламент у підсумку відхилив.

Пропозиція Монтенегру спочатку потребує схвалення кабінету міністрів і навряд чи буде проголосована до наступної середи.

Якщо законодавці не проголосують за довіру прем'єру, уряд піде у відставку і візьме на себе роль тимчасового виконувача обов'язків, доки президент Марселу Ребелу де Соуза не прийме рішення про розпуск парламенту і призначення нових виборів, що багато аналітиків вважають ймовірним.

Виступаючи перед журналістами, президент не став заздалегідь визначатися з будь-яким сценарієм, заявивши, що зустрінеться з керівними партіями та консультативною Державною радою після голосування, а потім прийме рішення. За його словами, якби вибори були неминучими, то найближчими датами були б 11 або 18 травня.

"Я зобов'язаний думати про можливий календар виборів... Я повинен мінімізувати витрати з точки зору наслідків і максимізувати швидкість вирішення ситуації", – додав він.

Партія Монтенегру заявила, що він очолить її на будь-яких нових виборах.

Основні опозиційні соціалісти і ультраправа партія "Чега", які разом мають 128 місць у 230-місцевому парламенті, заявили, що відхилять вотум довіри. З часу відновлення демократії в 1974 році парламент відхилив лише один з 11 таких вотумів – у 1977 році.

"Прем'єр-міністр знає, що соціалісти відхилять вотум довіри. Відповідальність за політичну кризу лежить лише на вас", – заявив лідер соціалістів Педро Нуну Сантуш, запитуючи Монтенегру: "Чому б вам просто не піти у відставку?"

Правоцентристська Соціал-демократична партія Португалії прийшла до влади в результаті позачергових виборів на початку 2024 року – других за два роки. Їм передував корупційний скандал в уряді його попередника Антоніу Кошти.