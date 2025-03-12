У Британії розглядають прагматичний підхід у відповідь на тарифи Трампа

Велика Британія залишає за собою право на заходи у відповідь на глобальні тарифи, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом, проте буде дотримуватися "прагматичного" підходу.

Про це заявив міністр фінансів країни Джеймс Мюррей, цитує газета The Guardian, пише "Європейська правда".

За словами очільника Мінфіну Британії, країна перебуває у "зовсім іншій позиції, ніж ЄС" і не хоче, щоб глобальні тарифи, запроваджені Трампом, "зіштовхнули її з курсу" на економічну угоду зі США.

Відтак за його словами, Британія залишає за собою право на заходи у відповідь, але буде дотримуватися "прагматичного" підходу у відповідь на глобальні тарифи.

Відповідаючи на запитання, чи можна назвати реакцію Британії на тарифи слабкою у порівнянні з Брюсселем, Мюррей відповів:

"Я не знаю, чи можна назвати реакцію Британії на тарифи слабкою у порівнянні з Брюсселем. Британія і США ведуть швидкі переговори про укладення економічної угоди, і ми перебуваємо в ситуації, коли ці переговори тривають, і ці глобальні тарифи приземлилися в середині цієї роботи. Тому ми не хочемо, щоб це збило нас з курсу", – сказав він.

Британський міністр наголосив – країна хоче продовжувати "швидкі переговори" щодо економічної угоди, тому що вважає, що "це в інтересах британського бізнесу і британської громадськості".

Мюррей також сказав, що Британія повинна уникати "поспішної реакції".

"Ми вважаємо, що правильною відповіддю буде продовжувати прагматично, з холодною головою, без поспішної реакції, але в напрямку нашої економічної угоди, про яку ми ведемо переговори з США, тому що це в інтересах Великої Британії", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи залишатиметься питання про запровадження тарифів у відповідь, Мюррей відповів ствердно.

"Ми залишаємо за собою право на заходи у відповідь, але ми дуже чітко заявляємо, що хочемо прагматичного підходу, тісної і продуктивної співпраці зі США", – додав британський міністр.

Як відомо, Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони набули чинності в середу, 12 березня.

У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 млрд євро.

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