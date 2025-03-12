В Британии рассматривают прагматичный подход в ответ на тарифы Трампа

Великобритания оставляет за собой право на ответные меры на глобальные тарифы, введенные американским президентом Дональдом Трампом, однако будет придерживаться "прагматичного" подхода.

Об этом заявил министр финансов страны Джеймс Мюррей, цитирует газета The Guardian, пишет "Европейская правда".

По словам главы Минфина Великобритании, страна находится в "совсем другой позиции, чем ЕС" и не хочет, чтобы глобальные тарифы, введенные Трампом, "столкнули ее с курса" на экономическое соглашение с США.

Поэтому, по его словам, Великобритания оставляет за собой право на ответные меры, но будет придерживаться "прагматического" подхода в ответ на глобальные тарифы.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать реакцию Британии на тарифы слабой по сравнению с Брюсселем, Мюррей ответил:

"Я не знаю, можно ли назвать реакцию Британии на тарифы слабой по сравнению с Брюсселем. Британия и США ведут быстрые переговоры о заключении экономического соглашения, и мы находимся в ситуации, когда эти переговоры продолжаются, и эти глобальные тарифы приземлились в середине этой работы. Поэтому мы не хотим, чтобы это сбило нас с курса", – сказал он.

Британский министр подчеркнул – страна хочет продолжать "быстрые переговоры" по экономическому соглашению, потому что считает, что "это в интересах британского бизнеса и британской общественности".

Мюррей также сказал, что Британия должна избегать "поспешной реакции".

"Мы считаем, что правильным ответом будет продолжать прагматично, с холодной головой, без поспешной реакции, но в направлении нашего экономического соглашения, о котором мы ведем переговоры с США, потому что это в интересах Великобритании", – сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли оставаться вопрос о введении тарифов в ответ, Мюррей ответил утвердительно.

"Мы оставляем за собой право на ответные меры, но мы очень четко заявляем, что хотим прагматичного подхода, тесного и продуктивного сотрудничества с США", – добавил британский министр.

Как известно, Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они вступили в силу в среду, 12 марта.

В ответ Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца введет контрпошлины на американские товары на сумму 26 млрд евро.

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