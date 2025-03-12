Швейцарія аналізує вплив тарифів Трампа та прагне зберегти доступ до ринку США

Швейцарія уважно стежить за впливом тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, і продовжує вести діалог з його адміністрацією.

Про це у середу, 12 березня, заявив Державний секретаріат з економічних питань (SECO), цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У SECO заявили, що Швейцарія і США є близькими економічними партнерами, а також наголосили, що країна прагне зберегти "найкращий можливий доступ до ринку".

"Швейцарія продовжує шукати можливості для переговорів з адміністрацією Трампа з метою подальшого зміцнення і поглиблення двосторонніх економічних відносин", – заявили у SECO.

Також у SECO відповіли на запитання агентства щодо тарифів США, які набули чинності в середу, 12 березня, і про те, чи приєднається Швейцарія до контртарифів, запроваджених Європейським Союзом.

У SECO наголосили, що країна уважно стежить за потенційними заходами США та аналізує їхні можливі наслідки для швейцарської економіки.

"Швейцарія цінує економічну свободу, підприємництво, належне регулювання та ринкову економічну політику. Ми залишаємося відданими цьому", – додали у відомстві.

Як зазначило агентство, Сполучені Штати є важливим ринком збуту швейцарської продукції, на який у 2024 році припадало майже 19% її товарного експорту.

Як відомо, Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони набули чинності в середу, 12 березня.

У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 млрд євро.

У Британії заявили, що залишають за собою право на заходи у відповідь на глобальні тарифи, запроваджені Трампом, проте будуть дотримуватися "прагматичного" підходу.

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