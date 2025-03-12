Міністр фінансів Литви прогнозує, що тарифні війни США та ЄС не триватимуть довго

Міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс вважає, що тарифні війни між США та Європейським Союзом не матимуть довготривалого впливу на економіку країни, і прогнозує їх швидке завершення.

Про це він сказав у середу, 12 березня, під час спілкування із журналістами, цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Шаджюс заявив, що тарифні війни – це "погано для всіх воюючих сторін".

"Це дає надію, що ці тарифні війни не будуть тривати вічно. Ми бачили приклад вчора, коли тарифна війна між США і Канадою тривала 3-4 години", – сказав він.

Також, на його думку, коли економіка США "відчує результати тарифних війн, тоді, можливо, позиція Штатів буде переглянута".

За словами міністра, Литва може відчути короткостроковий негативний вплив тарифів США на економічне зростання країни, в першу чергу, через непрямий вплив тарифів на найбільших торгових партнерів Литви.

"У короткостроковій перспективі це, безумовно, матиме вплив на наше економічне зростання, але з огляду на те, що товарообіг Литви з США не дуже великий, ми не повинні відчути дуже сильного прямого впливу. Вторинний вплив – так, тому що наші експортні партнери дуже серйозно торгують з США", – пояснив Шаджюс.

Як відомо, Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони набули чинності в середу, 12 березня.

У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 млрд євро.

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