Министр финансов Литвы прогнозирует, что тарифные войны США и ЕС не продлятся долго

Министр финансов Литвы Римантас Шаджюс считает, что тарифные войны между США и Европейским Союзом не будут иметь долговременного влияния на экономику страны, и прогнозирует их быстрое завершение.

Об этом он сказал в среду, 12 марта, во время общения с журналистами, цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Шаджюс заявил, что тарифные войны – это "плохо для всех воюющих сторон".

"Это дает надежду, что эти тарифные войны не будут продолжаться вечно. Мы видели пример вчера, когда тарифная война между США и Канадой длилась 3-4 часа", – сказал он.

Также, по его мнению, когда экономика США "почувствует результаты тарифных войн, тогда, возможно, позиция Штатов будет пересмотрена".

По словам министра, Литва может почувствовать краткосрочное негативное влияние тарифов США на экономический рост страны, в первую очередь, из-за косвенного влияния тарифов на крупнейших торговых партнеров Литвы.

"В краткосрочной перспективе это, безусловно, окажет влияние на наш экономический рост, но учитывая то, что товарооборот Литвы с США не очень большой, мы не должны почувствовать очень сильного прямого влияния. Вторичное влияние – да, потому что наши экспортные партнеры очень серьезно торгуют с США", – пояснил Шаджюс.

Как известно, Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они вступили в силу в среду, 12 марта.

В ответ Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца введет контрпошлины на американские товары на сумму 26 млрд евро.

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