Хто стає головним проросійським кандидатом у президенти Румунії та які у нього шанси

Конституційний суд Румунії остаточно скасував можливість участі ультраправого кандидата Келіна Джорджеску в президентських виборах.

Лідер Альянсу за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміон хоче підхопити стяг Джорджеску і спробувати стати новим президентом Румунії.

Він має чималі шанси на це, особливо зважаючи на неможливість політиків прозахідного табору об’єднатися.

Про те, що відомо про Джордже Сіміона і його позицію щодо України, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука та редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії. Далі – стислий її виклад.

Не виключено, що багатьом у Румунії і за її межами кандидатура Джордже Сіміона видаватиметься більш прийнятною у порівнянні з Келіном Джорджеску.

Сіміон менш радикальний у своїх заявах, у Європарламенті його партія входить до помірковано євроскептичної фракції ECR – Європейських консерваторів та реформістів (нагадаємо: її очолює колишній прем’єр Польщі Матеуш Моравецький із "Права і справедливості"), а на додачу Сіміон ніколи відверто не висловлювався на користь Росії.

Проте насправді ситуація складніша, а фігура Сіміона є не більш прийнятною, аніж фігура Джорджеску. Щоб довести це, треба трохи детальніше відстежити зв’язки між румунськими крайніми правими та біографію Сіміона.

Найголовніший зв'язок – у 2020 році AUR висував Келіна Джорджеску у прем’єр-міністри Румунії.

І це запрошення збільшує ймовірність того, що мотивований електорат Джорджеску у день виборів не залишиться вдома, а піде на дільниці і підтримає найбільш близького до їхнього лідера політика. Тобто – Сіміона.

Небезпечним для України є й те, що останніми роками його партія AUR почала спекулювати й на українському питанні.

Партія виступала опонентом ідеї надання Україні зброї і була категорично проти передачі Києву румунських систем ППО Patriot.

Так само AUR виступала проти транзиту українських сільгосптоварів через територію Румунії і навіть намагалась організовувати протести на кордоні.

На додачу, ще один прихильник "легіонерських ідей", а за сумісництвом один з очільників AUR Клаудіу Тирзіу висловлювався й про необхідність приєднання українських територій, що колись належали Румунії. Мовляв, без такого об’єднання Румунія не відбудеться як держава.

Зрештою, подейкують і про російські впливи у партії.

Зокрема, у 2023 році колишній міністр оборони Республіки Молдова Анатол Шалару заявив, що Сіміон мав контакти з представниками російських спецслужб під час поїздки до Чернівців ще у 2011 році.

Схоже, що й українські спецслужби поділяють такі припущення, бо 15 листопада 2024 року лідеру AUR Джордже Сіміону було заборонено в’їзд до України за системну антиукраїнську активність.

Іншими словами, на заміну відверто проросійського кандидата з антиукраїнськими поглядами Келіна Джорджеску ми отримуємо менш відверто проросійського кандидата, проте так само з антиукраїнськими поглядами.

Останнє соціологічне опитування, проведене на початку березня Sociopol, давало Сіміону 28% за умови зняття Джорджеску з перегонів.

Навіть такий результат робить лідера AUR фаворитом перегонів. Сіміон може отримати й ще кращий результат, якщо переконає електорат Джорджеску прийти на дільниці і підтримати вже іншого кандидата.

Ще один нюанс, від якого може залежати остаточна перемога – хто стане опонентом Сіміона в другому турі. Уже зрозуміло, що прозахідні сили навряд чи об'єднаються.

Тож, поки демократи традиційно б'ються, електоральні бали – на радість Росії – отримують "легіонери".

Докладніше – в матеріалі Сергія Герасимчука та Юрія Панченка Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.