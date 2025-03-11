Одіозному Джорджеску остаточно заборонили балотуватись у президенти Румунії

Конституційний суд Румунії у вівторок, 11 березня, відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати антизахідного Келіна Джорджеску на президентські вибори у травні.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

Румунський Конституційний суд у вівторок розглянув 12 скарг на рішення ЦВК про відхилення кандидатури Келіна Джорджеску та одноголосно їх відхилили.

Це означає, що він не зможе балотуватися на президентських виборах у травні.

Крім того, судді відхилили чотири скарги на реєстрацію незалежного кандидата в президенти Румунії, мера Бухареста Нікушора Дана, і також відхилили їх – що, навпаки, дозволяє йому балотуватись.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії безпрецедентно анулював результати першого туру виборів після того, як з'явилися звинувачення в тому, що Росія провела скоординовану онлайн-кампанію для просування кандидатури Джорджеску.

Минулого місяця прокуратура порушила проти Джорджеску кримінальну справу, звинувативши його в "підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу", підтримці фашистських угруповань і неправдивих деклараціях про фінансування виборчої кампанії та розкриття інформації про активи.

9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру Келіна Джорджеску на президентських виборах. Після цього в Бухаресті прихильники Джорджеску влаштували протести, які переросли у сутички.