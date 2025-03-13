Кто становится главным пророссийским кандидатом в президенты Румынии и какие у него шансы

Конституционный суд Румынии окончательно отменил возможность участия ультраправого кандидата Келина Джорджеску в президентских выборах.

Лидер Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион хочет подхватить знамя Джорджеску и попытаться стать новым президентом Румынии.

Он имеет немалые шансы на это, особенно учитывая невозможность политиков прозападного лагеря объединиться.

О том, что известно о Джордже Симионе и его позиции по Украине, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии. Далее – краткое ее изложение.

Не исключено, что многим в Румынии и за ее пределами кандидатура Джордже Симиона будет казаться более приемлемой по сравнению с Келином Джорджеску.

Симион менее радикален в своих заявлениях, в Европарламенте его партия входит в умеренно евроскептическую фракцию ECR – Европейских консерваторов и реформистов (напомним: ее возглавляет бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий из "Права и справедливости"), а вдобавок Симион никогда откровенно не высказывался в пользу России.

Однако на самом деле ситуация сложнее, а фигура Симиона является не более приемлемой, чем фигура Джорджеску. Чтобы доказать это, надо немного подробнее отследить связи между румынскими крайне правыми и биографию Симиона.

Самая главная связь – в 2020 году AUR выдвигал Келина Джорджеску в премьер-министры Румынии.

И это приглашение увеличивает вероятность того, что мотивированный электорат Джорджеску в день выборов не останется дома, а пойдет на участки и поддержит наиболее близкого к их лидеру политика. То есть – Симиона.

Опасным для Украины является и то, что в последние годы его партия AUR начала спекулировать и на украинском вопросе.

Партия выступала оппонентом идеи предоставления Украине оружия и была категорически против передачи Киеву румынских систем ПВО Patriot.

Так же AUR выступала против транзита украинских сельхозтоваров через территорию Румынии и даже пыталась организовывать протесты на границе.

В дополнение, еще один сторонник "легионерских идей", а по совместительству один из руководителей AUR Клаудиу Тирзиу высказывался и о необходимости присоединения украинских территорий, некогда принадлежавших Румынии. Мол, без такого объединения Румыния не состоится как государство.

В конце концов, поговаривают и о российском влиянии в партии.

В частности, в 2023 году бывший министр обороны Республики Молдова Анатол Шалару заявил, что Симион имел контакты с представителями российских спецслужб во время поездки в Черновцы еще в 2011 году.

Похоже, что и украинские спецслужбы разделяют такие предположения, потому что 15 ноября 2024 года лидеру AUR Джордже Симиону был запрещен въезд в Украину за системную антиукраинскую активность.

Иными словами, на замену откровенно пророссийского кандидата с антиукраинскими взглядами Келина Джорджеску мы получаем менее откровенно пророссийского кандидата, однако так же с антиукраинскими взглядами.

Последний социологический опрос, проведенный в начале марта Sociopol, давал Симиону 28% при условии снятия Джорджеску с гонки.

Даже такой результат делает лидера AUR фаворитом гонки. Симион может получить и еще лучший результат, если убедит электорат Джорджеску прийти на участки и поддержать уже другого кандидата.

Еще один нюанс, от которого может зависеть окончательная победа – кто станет оппонентом Симиона во втором туре. Уже понятно, что прозападные силы навряд ли объединяться.

Так что, пока демократы традиционно дерутся, электоральные баллы – на радость России – получают "легионеры".

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Юрия Панченко Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии.