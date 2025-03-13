Трамп погрожує митом у 200% на вино, якщо ЄС не скасує мито на віскі

Американський президент Дональд Трамп заявив у четвер, 13 березня, що запровадить 200-відсоткове мито на всі вина та інші алкогольні продукти з країн Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує своє мито на віскі.

Про це він написав у соцмережі TruthSocial, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що Європейський Союз – "один з найбільш ворожих і неправомірних податкових і тарифних органів у світі, який був сформований з єдиною метою: отримати вигоду від США, щойно запровадив огидні 50% мита на віскі".

Він пригрозив, що якщо цей тариф "не буде скасований негайно" – США "незабаром запровадять 200% тарифу на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, що походять з Франції та інших країн, представлених ЄС".

"Це буде чудово для винного та шампанського бізнесу в США", – додав він.

Скриншот: TruthSocial

Як відомо, Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони набули чинності в середу, 12 березня.

У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 млрд євро.

13 березня Трамп заявив, що США дадуть відповідь на контрзаходи ЄС проти його нових 25% тарифів на сталь і алюміній, що підвищує ризик подальшої ескалації глобальної торгової війни.

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