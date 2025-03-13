Трамп угрожает пошлиной в 200% на вино, если ЕС не отменит пошлину на виски

Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, 13 марта, что введет 200-процентную пошлину на все вина и другие алкогольные продукты из стран Европейского Союза, если ЕС не отменит свою пошлину на виски.

Об этом он написал в соцсети TruthSocial, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что Европейский Союз – "один из самых враждебных и неправомерных налоговых и тарифных органов в мире, который был сформирован с единственной целью: получить выгоду от США, только что ввел отвратительные 50% пошлины на виски".

Он пригрозил, что если этот тариф "не будет отменен немедленно" – США "вскоре введут 200-процентный тариф на все вина, шампанское и алкогольные продукты, происходящие из Франции и других стран, представленных ЕС".

"Это будет замечательно для винного и шампанского бизнеса в США", – добавил он.

Скриншот: TruthSocial

Как известно, Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они вступили в силу в среду, 12 марта.

В ответ Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца введет контрпошлины на американские товары на сумму 26 млрд евро.

13 марта Трамп заявил, что США ответят на контрмеры ЕС против его новых 25-процентных тарифов на сталь и алюминий, что повышает риск дальнейшей эскалации глобальной торговой войны.

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