У США заявили про готовність посилити санкції проти Росії у разі потреби

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність суттєво посилити санкції проти Росії, якщо це буде потрібно для врегулювання війни в Україні.

Про це він сказав у інтерв'ю CNBC у четвер, 13 березня, пише "Європейська правда".

Бессента запитали, як виглядатиме посилення санкцій проти РФ, про яке заявляв Трамп у випадку, якщо Росія не погодиться на угоду щодо припинення вогню.

Очільник американського Мінфіну розпочав свою відповідь із критики рівня санкцій адміністрації колишнього президента Джо Байдена.

"Якщо взяти шкалу від нуля до 10, я думаю, санкції адміністрації Байдена проти РФ тягнули на три бали, до кінця їх терміну вони підняли їх до шести. Я можу вам сказати, що ми без коливань піднімемо їх до десяти", – заявив він.

Бессент наголосив, що Трамп попереджав, що в разі потреби готовий чинити тиск і на Київ, і на Москву.

"Це все частина зусиль президента Трампа, який готує стіл для успішних переговорів. Він готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони", – сказав американський міністр.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

13 березня очільник Кремля Владімір Путін заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".

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